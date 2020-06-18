Алибеков вывел Слован в финал Кубка Чехии

Молодой украинский полузащитник Ахмед Алибеков стал одним из героев полуфинального матча на Кубок Чехии против “Сигмы”.

Полузащитник “Динамо”, который играет в составе “Слована” на правах аренды, на последних минутах матча забил решающий гол клубу из Олоумца, благодаря чему либерецкий клуб праздновал победу 2:1 и теперь сыграет в финале второго по статусу турнира Чехии. Также весь матч в составе “Слована” провел и воспитанник “Шахтера” Тарас Качараба.

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Слован” Алибеков провел 15 матчей и забил три гола. Также за чешский клуб выступает ещё один динамовец Алан Аусси, но похвастаться большим количеством игрового времени он не может.