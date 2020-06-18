Четверг, 18 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАлибеков вывел Слован в финал Кубка Чехии
Футбол

Алибеков вывел Слован в финал Кубка Чехии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Ахмед Алибеков

Молодой украинский полузащитник Ахмед Алибеков стал одним из героев полуфинального матча на Кубок Чехии против “Сигмы”.

Полузащитник “Динамо”, который играет в составе “Слована” на правах аренды, на последних минутах матча забил решающий гол клубу из Олоумца, благодаря чему либерецкий клуб праздновал победу 2:1 и теперь сыграет в финале второго по статусу турнира Чехии. Также весь матч в составе “Слована” провел и воспитанник “Шахтера” Тарас Качараба.

Читайте также:  Хавбек "Динамо" играет в компьютерные игры во время карантина (ФОТО)

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Слован” Алибеков провел 15 матчей и забил три гола. Также за чешский клуб выступает ещё один динамовец Алан Аусси, но похвастаться большим количеством игрового времени он не может.

загрузка...
Тэги: Ахмед АлибековДинамоСлован
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тайсон
Тайсон планирует вернутся в Интернасьональ

Андрей Лунин
Лунин вновь среди лучших игроков Овьедо, на этот раз в матче против Депортиво

Сергей Ребров
Ребров отрицает переговоры с Фенербахче

Виктор Цыганков
Цыганков может перейти в Наполи

“Динамо” обыграло “Проходи” и вышло в финал Кубка Украины

Закрыть