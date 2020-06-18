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Футбол

“Динамо” обыграло “Проходи” и вышло в финал Кубка Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня состоялся первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу. Сообщает сайт EURO.com.ua

Киевское “Динамо” играло на Закарпатье с местным “Проходим” и спокойно обыграло своего соперника с комфортным счетом.

Дублем отметился датчанин Миккель Дуелуенд, а Фран Соль не реализовал пенальти. Второй полуфинал “Мариуполь” – “Ворскла” состоится в следующую среду.

Кубок Украины
Полуфинал

“Проходи” – “Динамо” – 0:2
Голы: Дуелунд, 9, 39

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“Проходи”: Попович – Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняжко – Вагин (Ткачук, 40) – Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев – Стасюк
“Динамо”: Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) – Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуелунд (Шапаренко, 72) – Где Пена (Цыганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербіч

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняжко, Ткачук – Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко
На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).

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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Кубок Украины. “Проходи” – “Динамо” – 0:2 (ВИДЕО)

Источник: sportanalytic.com
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