“Динамо” обыграло “Проходи” и вышло в финал Кубка Украины

Сегодня состоялся первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу. Сообщает сайт EURO.com.ua

Киевское “Динамо” играло на Закарпатье с местным “Проходим” и спокойно обыграло своего соперника с комфортным счетом.

Дублем отметился датчанин Миккель Дуелуенд, а Фран Соль не реализовал пенальти. Второй полуфинал “Мариуполь” – “Ворскла” состоится в следующую среду.

Кубок Украины

Полуфинал

“Проходи” – “Динамо” – 0:2

Голы: Дуелунд, 9, 39

“Проходи”: Попович – Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняжко – Вагин (Ткачук, 40) – Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев – Стасюк

“Динамо”: Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) – Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуелунд (Шапаренко, 72) – Где Пена (Цыганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербіч

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняжко, Ткачук – Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Кубок Украины. “Проходи” – “Динамо” – 0:2 (ВИДЕО)