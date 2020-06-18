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Футбол

“Динамо” отдает звезду, тройное усиление “Миная”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Защитник “Динамо” Йосіп Пиварич не останется в киевском клубе еще на один сезон. П

31-летний хорват завершает свой контракт в “Динамо” и совсем скоро станет свободным агентом. Дальше Пиварич планирует вернуться в Хорватию и перейти в загребское “Динамо”, “Осиек” “Хайдук”.

"Динамо" віддає зірку, потрійне підсилення "Минаю"

Украинский полузащитник Олег Голодюк стал игроком “Миная”.

32-летний хавбек перешел в закарпатский клуб бесплатно, ведь с начала этого года был свободным агентом. Кроме “Карпат” Голодюк успел поиграть за “Ворсклу”, а также венгерский “Халадаш” и “Залаэгерсег”.

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Также клуб усилили экс-динамовец Даниил Кныш и их собственный бывший футболист Сергей Машталир.

"Динамо" віддає зірку, потрійне підсилення "Минаю"

Украинский вратарь Артур Рудько был бы не против вернуться в “Динамо”.

Он признался, что с радостью играл бы в Киеве, но только в основном составе. Если же идти в “Динамо”, чтобы сидеть на скамейке, то лучше уж играть за “Пафос”.

Источник: sportanalytic.com
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