Леднев мог оказаться в Валенсии

Лидер луганской “Зари” Богдан Леднев, который принадлежит киевскому “Динамо”, до своего переезда в столичный клуб мог стать игроком испанской “Валенсии”.

Президент “Динамо” Игорь Суркис в своем интервью сообщил, что в свое время Богдан Леднев был в шаге от подписания контракта с испанской “Валенсией”, но ему удалось сделать такое предложение игроку, от которого он не сумел отказаться.

Напомним, Богдан Леднев является воспитанником “Днепра”. В нынешнем сезоне он играет на правах аренды за “Зарю”, в составе которой забил 11 голов в чемпионате Украины.