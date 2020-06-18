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Футбол

Леднев мог оказаться в Валенсии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лидер луганской “Зари” Богдан Леднев, который принадлежит киевскому “Динамо”, до своего переезда в столичный клуб мог стать игроком испанской “Валенсии”.

Президент “Динамо” Игорь Суркис в своем интервью сообщил, что в свое время Богдан Леднев был в шаге от подписания контракта с испанской “Валенсией”, но ему удалось сделать такое предложение игроку, от которого он не сумел отказаться.

Напомним, Богдан Леднев является воспитанником “Днепра”. В нынешнем сезоне он играет на правах аренды за “Зарю”, в составе которой забил 11 голов в чемпионате Украины.

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Тэги: Богдан ЛедневВаленсияДинамоЗаря
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