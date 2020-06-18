Четверг, 18 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛеднев пропустит матч против Десны
Футбол

Леднев пропустит матч против Десны

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Богдан Леднев

Лучший бомбардир луганской “Зари” Богдан Леднев не сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Украины против черниговской “Десны”.

Дисциплинарный комитет посчитал желтую карточку полученную Ледневым в матче против “Колоса” умышленной, с целью обнулить дисквалификацию, так как в матче против “Динамо” он и так не мог появится согласно арендному соглашению. По информации Sport Arena, решением КДК футболист дисквалифицирован ещё на один матч, который припадает, как раз на поединок против “Десны”.

Читайте также:  Ворскла подпишет экс-защитника Валенсии?

Отметим, что это не первый случай, когда КДК наказывает игроков за умышленное обнуление желтых карточек, не так давно из-за этого пострадал Марлос.

загрузка...
Тэги: Богдан ЛедневДеснаЗаря
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тимо Вернер
Официально: Тимо Вернер – игрок Челси

Остап Маркевич
Маркевич может возглавить Мариуполь

Гол украинца со штрафного в полуфинале Кубка Чехии (ВИДЕО)

Ральф Рангник
Стали известны условия контракта Рангника в Милане

Ашраф Хакими
Реал выставил ценник на Хакими

Закрыть