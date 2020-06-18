Леднев пропустит матч против Десны

Лучший бомбардир луганской “Зари” Богдан Леднев не сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Украины против черниговской “Десны”.

Дисциплинарный комитет посчитал желтую карточку полученную Ледневым в матче против “Колоса” умышленной, с целью обнулить дисквалификацию, так как в матче против “Динамо” он и так не мог появится согласно арендному соглашению. По информации Sport Arena, решением КДК футболист дисквалифицирован ещё на один матч, который припадает, как раз на поединок против “Десны”.

Отметим, что это не первый случай, когда КДК наказывает игроков за умышленное обнуление желтых карточек, не так давно из-за этого пострадал Марлос.