Лучший бомбардир в истории Ингульца покинул клуб

Известный по меркам Первой лиги нападающий Александр Акименко не сможет помочь “Ингульцу” в оставшихся матчах сезона.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок покинул расположение “Ингульца”. Причина ухода не сообщается, можно предположить, что форвард ушел из клуба из-за травм, которые преследовали его последнее время.

Напомним, в сезоне 2017/2018 на счету Акименко было 25 голов в рамках Первой лиги чемпионата Украины. Опытнейший нападающий являлся лучшим бомбардиром в истории петровского клуба.