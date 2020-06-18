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Футбол

Лучший бомбардир в истории Ингульца покинул клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Акименко

Известный по меркам Первой лиги нападающий Александр Акименко не сможет помочь “Ингульцу” в оставшихся матчах сезона.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок покинул расположение “Ингульца”. Причина ухода не сообщается, можно предположить, что форвард ушел из клуба из-за травм, которые преследовали его последнее время.

Напомним, в сезоне 2017/2018 на счету Акименко было 25 голов в рамках Первой лиги чемпионата Украины. Опытнейший нападающий являлся лучшим бомбардиром в истории петровского клуба.

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Тэги: Александр АкименкоИнгулецПервая лига
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