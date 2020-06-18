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Маркевич может возглавить Мариуполь

Андрей ОгородникНет комментариев
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Остап Маркевич

Сын известного украинского тренера Мирона Маркевича Остап может возглавить уже третью команду в течении текущего сезона.

После работы в клубах Первой лиги “Агробизнесе” и “Черноморце”, один из самых перспективных молодых тренеров страны может продолжить свою карьеру в “Мариуполе”. По информации телеграм-канала Бомбардир, молодой тренер близок к тому, чтобы заменить на должности тренера “азовцев” Александра Бабича, который занимал свою должность на протяжении последних двух сезонов.

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Напомним, “Мариуполь” сейчас идет на восьмом месте УПЛ, а также сыграет в полуфинале Кубка Украины против полтавской “Ворсклы”.

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Тэги: главноеМариупольОстап Маркевич
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