Наполи выиграл Кубок Италии

В финальной игре Кубка Италии «Ювентус» проиграл «Наполи» на «Стадио Олимпико» в Риме.

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, потому судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, где удача улыбнулась неаполитанскому клубу.

Кубок Италии

Финал

Наполи – Ювентус 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти – 4:2

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Хюсай, 81), Кулибали, Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 88), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67).

Ювентус: Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо (Рэмзи, 85), Дуглас Коста (Данило, 66), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.

Предупреждения:

Бонуччи (51), Мариу Руй (77), Дибала (83).