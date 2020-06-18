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Футбол

“Наполи” выиграл Кубок Италии, обыграв “Ювентус” по пенальти

Евгений НикитюкНет комментариев
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Неаполитанский клуб стал обладателем Кубка Италии сезона 2019/20. Сообщает сайт EURO.com.ua

В финале на “Стадио Олимпико” “Наполи” и “Ювентус” голов не забивали, дополнительное время не был предусмотрен, поэтому все решили пенальти.

“Старая синьора” начала с промахов Пауло Дібали и Данило, а вот в “Наполи” все были точными.

Кубок Италии
Финал

“Наполи” – “Ювентус” – 0:0 (4:2 пен.)

“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Максімовіч, Кулибали, Руй (Хюсай, 81) – Руис (Аллан, 80), Демме, Зелінскі (Эльмас, 87) – Кальехон (Політано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье.
“Ювентус”: Буффон – Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Где Лігт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Бернардескі, 73), Матюїді – Дібала, Роналду, Коста (Данило, 64).

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Предупреждения: Руй – Бонуччи, Дібала

Источник: sportanalytic.com
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