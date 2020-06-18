“Наполи” выиграл Кубок Италии, обыграв “Ювентус” по пенальти

Неаполитанский клуб стал обладателем Кубка Италии сезона 2019/20. Сообщает сайт EURO.com.ua

В финале на “Стадио Олимпико” “Наполи” и “Ювентус” голов не забивали, дополнительное время не был предусмотрен, поэтому все решили пенальти.

“Старая синьора” начала с промахов Пауло Дібали и Данило, а вот в “Наполи” все были точными.

Кубок Италии

Финал

“Наполи” – “Ювентус” – 0:0 (4:2 пен.)

“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Максімовіч, Кулибали, Руй (Хюсай, 81) – Руис (Аллан, 80), Демме, Зелінскі (Эльмас, 87) – Кальехон (Політано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье.

“Ювентус”: Буффон – Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Где Лігт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Бернардескі, 73), Матюїді – Дібала, Роналду, Коста (Данило, 64).

Предупреждения: Руй – Бонуччи, Дібала