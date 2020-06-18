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Футбол

Официально: Тимо Вернер – игрок Челси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

То, о чем вещали британские и немецкие СМИ в течении последних недель все же свершилось. Один из лучших игроков чемпионата Германии Тимо Вернер стал игроком лондонского “Челси”.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Тимо Вернер подписал контракт с “аристократами” сроком на пять лет. В Англии форвард сборной Германии будет зарабатывать 170 тысяч фунтов в неделю.

Неплохо заработает на трансфере и клуб игрока “Лейпциг”, “Челси” заплатит за трансфер футболиста 47,5 миллионов фунтов. Вернер присоединится к лондонскому клубу в июле, после окончания чемпионата Германии.

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В нынешнем сезоне на счету Вернера 26 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.

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Тэги: главноеЛейпцигТимо ВернерЧелси
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