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Пиварич: Осталось только выиграть Кубок

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Йосіп Пиварич поделился впечатлениями от победы над “Проходим” (2:0) в полуфинале Кубка Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Как чувствуешь себя после возвращения на поле?
– В первую очередь, хочу поздравить команду с победой и выходом в финал. Это было самым главным. Конечно, я счастлив, что провел матч после долгого перерыва. Хорошо, что все получилось и мы сыграем в финальном поединке.

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– Сегодня приехало много болельщиков “Динамо”, это чувствовалось на поле?
– Так! Мы знаем, что на матчах сейчас не может быть зрителей, но намного приятнее, когда болельщики приезжают, есть поддержка. Чувствуешь себя намного лучше.

– Потенциальные соперники “Динамо” в финале Кубка Украины – “Мариуполь” и “Ворскла”. С кем ты бы хотел сыграть?
– Я не хочу никого оценивать. Уверен в нашей команде и знаю, что мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок, все в наших руках и ногах, – говорит хорват.

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Добавим, что выход Пиварича со старта в клубе стал для него первым с ноября 2018 года.

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Источник: sportanalytic.com
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