Реал выставил ценник на Хакими

Молодой защитник мадридского “Реала” Ашраф Хакими может остаться в чемпионате Германии, несмотря на то, что его арендное соглашение с “Боруссией” Дортмунд подходит к завершению.

Как сообщают немецкие средства массовой информации, большой интерес к марокканскому таланту “королевского клуба” проявляет мюнхенская “Бавария”, ранее активно торговавшая защитника “Шахтера” Додо. Лучшая команда Германии планирует вступить в переговорный процесс по футболисту уже в ближайшее время.

Стоить отметить, что подписать Хакими “Баварии” будет очень непросто. “Реал” видит в игроке усиление правого фланга защиты, и менее чем за 60 миллионов евро отпускать футболиста не собирается.