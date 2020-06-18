Ребров отрицает переговоры с Фенербахче

Украинский специалист Сергей Ребров, которого турецкая пресса уже успела назначить главным тренером “Фенербахче”, пролил свет на сложившуюся ситуацию.

«Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.

Никаких официальных разговоров с «Фенербахче» у меня нет», – сказал Ребров.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров будет зарабатывать в Турции около миллиона в год. Напомним также, что на днях тренер второй раз кряду выиграл золотые медали чемпионата Венгрии с “Ференцварошем”, также тренера сватают в киевское “Динамо”.