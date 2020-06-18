Ребров прокомментировал информацию о возвращении в Динамо

Наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров заявил, что ничего не знает о возвращении в «Динамо».

По его словам, говорить об этом вообще некорректно, так как у команды есть тренер.

«И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега», – приводит слова тренера «Футбольный клуб».

Также он добавил, что сложно работать у руля столичной команды.

«Тренерское кресло в «Динамо» – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч «Шахтеру» – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты», – добавил Ребров.

Напомним, Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 год.