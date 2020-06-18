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Футбол

Стали известны условия контракта Рангника в Милане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ральф Рангник

Известный немецкий специалист Ральф Рангник ещё на шаг приблизился к итальянскому “Милану”.

Как сообщает SportMediaset, руководство “россонери” намерено предложить 61-летнему тренеру контракт сроком на пять лет, по условиям которого тот будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

Решающая встреча между сторонами состоится в конце июля, подписание контракта запланировано после окончания сезона в Серии А. Ожидается, что первый год Рангник будет совмещать должность главного тренера “Милана” с должностью спортивного директора.

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Тэги: контрактМиланРальф Рангник
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