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Футбол

Тайсон планирует вернутся в Интернасьональ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тайсон

Полузащитник донецкого “Шахтера” Тайсон следующим летом планирует вернуться в чемпионат Бразилии.

Несмотря на то, что он является одним из лидеров украинского гранда и имеет стабильную игровую практику, он мечтает вновь одеть футболку своего бывшего клуба “Интернасьоналя”.

«На днях получил сообщение от тренера, мы пообщались. Подождем и увидим, чем закончится эта история. У меня еще полтора года контракта. Я надеюсь, все получится, как я хочу. Дело не в деньгах, а во мне. Я хочу вернуться к своей семье. 

Я намерен провести переговоры с руководством «Интернасьонала» в декабре. Посмотрим, что мы можем сделать».

В нынешнем сезоне в двадцати матчах за “Шахтер” в чемпионате Украины бразильский полузащитник забил девять голов и сделал десять результативных передач.

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Тэги: ИнтернасьональТайсонШахтер
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