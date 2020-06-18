Цыганков может перейти в Наполи

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков следующий сезон может начать в чемпионате Италии.

По информации Arenanapoli, представители молодого таланта “Динамо” ведут переговоры с неаполитанским “Наполи”. На днях Томас Соломон и Марко Де Марчи, которые представляют интересы украинца, должны отправится в Лондон, где состоится очередной этап переговоров.

Сообщается, что “Наполи” видит в украинском вингере альтернативу Хосе Кальехону, который скорей всего покинет клуб, в качестве свободного агента. Высокая вероятность, что “партенопеи” летом продадут также Ирвинга Лосано.