Владелец “Динамо”: На трансфере Соля настоял Хацкевич

Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о покупке форварда Франа Соля. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Соля нам не предлагали за полгода до его подписания. Хацкевич хотел только его. Предлагали ему другого нападающего, югослава, не помню кого, и даже было голосование, но селекция настаивала на том, что нужно брать Соля. Со всеми командами, кроме “Шахтера”, мы играем в чужой штрафной и нам нужен такой игрок.

На сегодняшний день у него немного не складывается. Считаю, что его нужно подвести психологически, и он бы принес пользу. Но это вопрос к тренеру, а не ко мне”, – говорит Суркис в программе ТаТоТаке.

За чутами, Соль стоил киевлянам 4,5 млн евро. За полтора года в команде он забил 3 гола.

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