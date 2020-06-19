Атлетико отклонил шикарное предложение по Фелишу

Один из самых перспективных футболистов мира Жоау Фелиш мог оказаться в чемпионате Англии.

Как сообщает британская пресса, в марте руководство “Атлетико” получило предложение в размере 150 миллионов евро по Фелишу от неназванного клуба. Несмотря на щедрое предложение и далеко не лучший сезон в исполнении португальца, руководство “матрасников” ответило отказом.

Напомним, прошлым летом “Атлетико” заплатил “Бенфике” за Жоау Фелиша 126 миллионов евро. В своем дебютном сезоне 20-летний полузащитник забил шесть голов в 21 матче за мадридский гранд.