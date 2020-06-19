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Динамо готово в следующем сезоне предоставить шанс Вивчаренко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Константин Вивчаренко

Один из главных талантов академии киевского “Динамо” Константин Вивчаренко, в следующем сезоне получит шанс в первой команде.

Молодой защитник должен стать заменой Йосипу Пиваричу, который в ближайшее время покинет столичный клуб на правах аренды, о чем сообщил журналист Андрей Шахов младший.

Пиварич, действительно, покинет Динамо. И, насколько известно, вообще никаких разговоров о возобновлении контракта у клуба с игроком не было. Вроде бы, клуб планирует дать в новом сезоне шанс молодому Косте Вивчаренко, в качестве ротации Миколенко.

Напомним, контракт Пиварича истекает 30 июня этого года.

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Тэги: ДинамоЙосип ПиваричКонстантин Вивчаренко
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