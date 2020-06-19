Фенербахче нацелился на Зубкова

Воспитанник донецкого “Шахтера” Александр Зубков, который провел отличный сезон в составе “Ференцвароша”, где играет на правах аренды, следующий сезон может начать в чемпионате Турции.

Как сообщает Turkiye Gazetesi, большой интерес к молодому полузащитнику проявляет стамбульский “Фенербахче”, который рассчитывает договорится с “Шахтером” по аренде полузащитника. Не исключено, что этот интерес связанный с возможным назначением на должность главного тренера “канареек” Сергея Реброва, под руководством которого Зубков работает в Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что большой интерес к полузащитнику “Шахтера” проявляют середняки Серии А, которые готовы предложить за его трансфер 4 миллиона евро.