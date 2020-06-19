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Форвард Динамо заинтересовал Монако

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Вингер киевского “Динамо” Жерсон Родригеш может этим летом стать игроком французского “Монако”.

По информации турецкого издания Milliyet, футболист сборной Люксембурга привлек к себе внимание выступая в составе “Анкарагюджу”, куда зимой перешел на правах аренды. “Монако” уже обращалось к “Динамо” по трансферу игрока, но пока без какой либо конкретики.

Напомним, Жерсон Родригеш не сумел заиграть в “Динамо”, во многом из-за регулярных нарушений дисциплины. За то в Турции игрок демонстрирует неплохие результаты, в восьми матчах забив три гола и сделав две результативных передачи.

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Тэги: главноеДинамоЖерсон РодригесМонако
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