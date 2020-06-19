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Леднев мог оказаться в Шахтере

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Леднев

Один из главных талантов украинского футбола Богдан Леднев, перед переездом в киевское “Динамо” имел вариант с продолжением карьеры в донецком “Шахтера”.

По словам игрока, после ухода из “Днепра”, у него было два предложения от грандов украинского футбола, но он сделал свой выбор в пользу “Динамо”.

«В «Шахтер» мог пойти перед тем, как пошел в «Динамо». Это было после «Днепра». Выбор стоял между «Динамо» и «Шахтером».

Я выбрал «Динамо». В детстве играл в Киеве, Лига чемпионов – очень много факторов было за «Динамо», – сказал Леднев. 

Ранее сообщалось, что у игрока были варианты в Испании, где им интересовались “Валенсия” и “Малага”.

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Тэги: Богдан ЛедневДинамоШахтер
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