Матч между Карпатами и Олимпиком состоится в Луцке

Львовские “Карпаты” определились с местом проведения матча против донецкого “Олимпика”.

Как сообщает официальный сайт украинской Премьер лиги, встреча состоится в Луцке. Причиной переноса матча на стадион “Авангард” стала сложная ситуация с коронавирусом в регионе. Львов, напомним, находится среди городов с самым большим количество заболеваний в стране.

Напомним, матч против “Олимпика” станет первым для “Карпат” с момента возобновления чемпионата. Предыдущие три матчи были перенесены из-за заболевания игроков клуба коронавирусом.