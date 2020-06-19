Пятница, 19 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМатч между Карпатами и Олимпиком состоится в Луцке
Футбол

Матч между Карпатами и Олимпиком состоится в Луцке

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Карпаты

Львовские “Карпаты” определились с местом проведения матча против донецкого “Олимпика”.

Как сообщает официальный сайт украинской Премьер лиги, встреча состоится в Луцке. Причиной переноса матча на стадион “Авангард” стала сложная ситуация с коронавирусом в регионе. Львов, напомним, находится среди городов с самым большим количество заболеваний в стране.

Напомним, матч против “Олимпика” станет первым для “Карпат” с момента возобновления чемпионата. Предыдущие три матчи были перенесены из-за заболевания игроков клуба коронавирусом.

загрузка...
Тэги: КарпатыкоронавирусОлимпик
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Константин Вивчаренко
Динамо готово в следующем сезоне предоставить шанс Вивчаренко

Жоау Фелиш
Атлетико отклонил шикарное предложение по Фелишу

Василий Белый
Оболонь-Бровар усилилась двумя защитниками

Евгений Опанасенко
Опанасенко и Луизао могут сыграть против СК Днепр-1

Богдан Михайличенко
Михайличенко может стать игроком Андерлехта

Закрыть