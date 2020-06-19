Михайличенко может стать игроком Андерлехта

Один из лидеров луганской “Зари” нынешнего сезона Богдан Михайличенко может этим летом перебраться в чемпионат Бельгии.

По информации известного журналиста Романа Бебеха, новым клубом кандидата в сборную Украины может стать бельгийский “Андерлехт”, который уже сделал хорошее предложение по 23-летнему защитнику. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, что слухи не впервые предрекают уход защитника из клуба. Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко может перейти в “Динамо” Загреб, также им интересовались клубы чемпионата Германии.