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Футбол

Михайличенко может стать игроком Андерлехта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Михайличенко

Один из лидеров луганской “Зари” нынешнего сезона Богдан Михайличенко может этим летом перебраться в чемпионат Бельгии.

По информации известного журналиста Романа Бебеха, новым клубом кандидата в сборную Украины может стать бельгийский “Андерлехт”, который уже сделал хорошее предложение по 23-летнему защитнику. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, что слухи не впервые предрекают уход защитника из клуба. Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко может перейти в “Динамо” Загреб, также им интересовались клубы чемпионата Германии.

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Тэги: АндерлехтБогдан МихайличенкоглавноеЗаря
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