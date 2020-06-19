Опанасенко и Луизао могут сыграть против СК Днепр-1

Главный тренер полтавской “Ворсклы” Юрий Максимов получил дополнительные опции для усиления состава в преддверии матча против СК “Днепр-1”.

Как сообщает официальный сайт полтавской “Ворсклы”, сегодня в общую группу вернулись сразу два игрока, которые пропускали последние матчи из-за травмы. Речь идет о защитнике Евгении Опанасенко и полузащитнике Луизао, которые смогут принять участие в сегодняшнем поединке.

Напомним, матч между СК “Днепр-1” и “Ворсклой” стартует сегодня в 19:00 по киевскому времени.