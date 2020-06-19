Пятов: “Шахтер” шел к этому весь год

Голкипер “Шахтера” Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с “Александрией” в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Все понимают важность предстоящей игры. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот представился шанс за пять туров до конца решить исход чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы добыть важный и желанный трофей.

– В последних двух турах “Александрия” уступала с одинаковым счетом 1:5, хотя до этого мало пропускала. С чем могут быть связаны такие результаты?

– Мне сложно судить о том, что в них происходит. Наше дело – выходить и побеждать в каждом матче, а они там сами разберутся. Понимаем, что соперник может сделать выводы и закрыться, чтобы не пропускать так много. Ну а нам необходимо искать свои моменты и реализовывать их.

– Как команда справляется без Исмаили?

– Трудный вопрос. Безусловно, его травма – большая проблема для клуба, но она уже случилась, и нужно исходить из этого. Хорошо только то, что есть время: если в ближайшие выходные мы решим задачу, то у тренерского штаба будут те же пять игр, в которых они могут проверить других игроков и какие-то свои наработки, поэкспериментировать. Думаю, мы выйдем из этой ситуации сильнее. Хотя, конечно, Исмаили нам не хватает.

– В двух последних матчах в воротах стоял Анатолий Трубин. Как оценишь действия молодого коллеги, возможного преемника?

– У нас все голкиперы очень высокого уровня, поэтому я не стану восхвалять Анатолия, – и так, по-моему, очень много влияния и пиара. Разговариваю с ним, и он сам понимает, что это только начало. Все зависит от него: будет продолжать работать – вырастет в топового вратаря.

– Накануне официально утвердили даты возобновления Лиги Европы, которая будет дограна в августе. Это означает, что фактически «Шахтер» останется без перерыва и летнего отпуска. Готовы ли морально и физически работать без отдыха?

– Думаю, мы уже достаточно отдохнули за два с половиной месяца. Конечно, непривычно, но если учитывать тот график, то мы все равно всегда в июле-августе уже начинаем играть. Не вижу здесь большой проблемы. Тем более у нас немало ребят, которые могут заменить любого в команде. Хорошо, что уже есть конкретные даты, футбол оживает и мы возвращаемся к привычному ритму. Дай Бог, чтобы все было в порядке.

– Потенциально ответный матч с «Вольфсбургом» может пройти в Украине. Станет ли это дополнительным преимуществом для “Шахтера”?

– Конечно, даже если поединок без зрителей, то фактор своего поля имеет значение. Пусть не те ощущения и уверенность, что предоставляют 30-40 тысяч наших болельщиков, но, играя дома, все равно понимаем, что нужно добиться необходимого результата.

– Что думаешь о формате плей-офф с одной встречи?

– В сложившейся ситуации вариант идеальный. Проводить по два матча в такие сжатые сроки – просто нереально. С условиями согласились клубы, понимая, что иначе никак не получается, поэтому ничего страшного не будет. Такая ситуация, и всем нужно из нее выходить, – говорит капитан “горняков”.