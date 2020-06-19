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Футбол

Суркис: Я перехватил Леднєва в “Валенсии”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Оказывается, хавбек “Зари” Богдан Леднєв мог играть в “Валенсии”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил владелец “Динамо” Игорь Суркис.

“Я Леднєва забрал из “Валенсии”. Переговорил с папой. Ко мне пришли и сказали, что есть талантливый мальчик, который ездил в “Валенсию” и собирается подписывать контракт.

Меня соединили с отцом. Я говорю: “Какие условия?”. Он мне отвечает, что так и так. Я предлагаю свои условия, папа спрашивает: “Нам сейчас вылетать или подождать до завтра?”. Вживую Леднєва не видел, но селекционеры мне сказали, что это талант”, – говорит Суркис в интервью ТаТоТаке.

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Контракт Леднєва с “Динамо” рассчитан до лета 2024 года. Летом он должен вернуться к киевлян с аренды.

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Источник: sportanalytic.com
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