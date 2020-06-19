Суркис: Надо радоваться за Супрягу

Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о нападающего Владислава Супрягу, который выступает в “Днепре-1” на правах аренды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Супряга играет против “Динамо”, ведь у нас была определенная договоренность по этому игроку. Я ее выполняю. Позвонил Русол и попросил, чтобы он играл. Я не возражал. Если бы мы боролись за первое место, я бы, конечно, запретил. Считаю, что это моя недоработка. Уважаю Михайленко как тренера.

Супряга вышел и забил нам троечку. Так сложились звезды, я за него только рад. Когда он вернется, сяду с ним и скажу: “Ты забил “Динамо” три мяча. Теперь иди и доказывай”. Мы должны радоваться за Власть. Он вышел и положил наших центральных защитников вместе с опорником на задницу. Первый мяч такой себе, второй забил головой, но третий – просто удовольствие. Это зрелище. Лобановский бы проснулся и помахал бы ему рукой из-за этого гол. Может, он и у нас будет забивать”, – заявил Суркис в интервью ТаТоТаке.

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