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Футбол

Суркис: Репутация Родригеса стала сюрпризом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о трансфере игрока атаки Жерсона Родригеса. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Родригес – кандидатура не Андронова, а Хацкевича. Так же, как и с Караваевым. Как сейчас помню, Хацкевич сказал, что Жерсон может сыграть на четырех позициях. Справа, слева, под нападающим и центральным форвардом. Но Хацкевичу нужно было узнать его личностные качества. Не мне этим нужно заниматься. Мне нужно платить деньги.

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Репутация Родригеса, которая была у него в предыдущих клубах – вопрос к Шаблию. Это очень серьезная недоработка. Жерсон говорит, что слухи о его нарушении режима сильно преувеличены. Пусть он его нарушает, но потом выходит и забивает 2-3 мяча.

Инцидент, когда он, по сути, наехал на тренерский штаб во время матча с “Шахтером”? Он был оштрафован. Вы схватитесь за голову, если я назову сумму”, – заявил Суркис в интервью ТаТоТаке.

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Сейчас люксембуржец выступает в аренде за “Анкарагюджю”.

Источник: sportanalytic.com
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