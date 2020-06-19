Суркис: Репутация Родригеса стала сюрпризом

Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о трансфере игрока атаки Жерсона Родригеса. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Родригес – кандидатура не Андронова, а Хацкевича. Так же, как и с Караваевым. Как сейчас помню, Хацкевич сказал, что Жерсон может сыграть на четырех позициях. Справа, слева, под нападающим и центральным форвардом. Но Хацкевичу нужно было узнать его личностные качества. Не мне этим нужно заниматься. Мне нужно платить деньги.

Репутация Родригеса, которая была у него в предыдущих клубах – вопрос к Шаблию. Это очень серьезная недоработка. Жерсон говорит, что слухи о его нарушении режима сильно преувеличены. Пусть он его нарушает, но потом выходит и забивает 2-3 мяча.

Инцидент, когда он, по сути, наехал на тренерский штаб во время матча с “Шахтером”? Он был оштрафован. Вы схватитесь за голову, если я назову сумму”, – заявил Суркис в интервью ТаТоТаке.

Сейчас люксембуржец выступает в аренде за “Анкарагюджю”.