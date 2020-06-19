ТОП-игрок “Шахтера”: Не думал, что стану жертвой расизма

Хавбек “Шахтера” Тайсон поделился эмоциями после скандального матча с “Динамо” и возгласов болельщиков. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Первое, что я сделал – позвонил маме. Она сказала, что мне треьа возвращаться. Никогда не думал, что столкнусь с этим в Украине, потому что я провел здесь уже 10 лет. Мне грустно. Сколько я играл, такого раньше не случалось.

Мне хотелось собрать свои вещи и уйти. Прошло несколько дней, эмоции улеглись, обдумал это с холодной головой. Мы не можем продолжать молчать. Не я один, много кто страдает от этого на поле. Есть люди, которые сталкиваются с этим ежедневно”, – говорит Тайсон.

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