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Футбол

ТОП-игрок “Шахтера”: Не думал, что стану жертвой расизма

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Шахтера” Тайсон поделился эмоциями после скандального матча с “Динамо” и возгласов болельщиков. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Первое, что я сделал – позвонил маме. Она сказала, что мне треьа возвращаться. Никогда не думал, что столкнусь с этим в Украине, потому что я провел здесь уже 10 лет. Мне грустно. Сколько я играл, такого раньше не случалось.

Мне хотелось собрать свои вещи и уйти. Прошло несколько дней, эмоции улеглись, обдумал это с холодной головой. Мы не можем продолжать молчать. Не я один, много кто страдает от этого на поле. Есть люди, которые сталкиваются с этим ежедневно”, – говорит Тайсон.

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Источник: sportanalytic.com
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