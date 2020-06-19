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Футбол

Тренер “Мариуполя”: На мое место может прийти хоть Капелло

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник “Мариуполь” Александр Бабич прокомментировал слухи о том, что клуб близок к сотрудничеству с Остапом Маркевичем. Сообщает сайт EURO.com.ua

Сегодня в СМИ появилась информация, что на тренерском мостике “Мариуполя” могут произойти изменения. В частности, у руля команды может стать Остап Маркевич, который заменит ныне действующего наставника приазовцев Александра Бабича. Fooboom связался с самим главным тренером мариупольской команды, чтобы прояснить ситуацию.

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“У всего нашего тренерского штаба контракты действуют до 31 июля нынешнего года. То есть, до конца чемпионата. После этого может прийти хоть Фабио Капелло, хоть кто угодно. Но думаю, что все это – распускание слухов перед предстоящими важными для нас играми, прежде всего – полуфиналом Кубка Украины. Ну и, конечно же, мы боремся за место в стыковых матчах, дающих право на участие в еврокубках. И недоброжелатели просто хотят раскачать наш молодой корабль.

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Что касается будущего нашего тренерского штаба в “Мариуполе”, это вопрос с руководством мы еще не обсуждали”, – говорит Бабич.

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Источник: sportanalytic.com
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