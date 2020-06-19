Тренер Ужгорода возглавит клуб чемпионата Венгрии

Известный закарпатский специалист Михаил Иваница променял Вторую лигу чемпионата Украины по футболу на третью лигу чемпионата Венгрии.

Как сообщает официальный сайт “Ужгорода”, Михаил Иваница уже покинул расположение клуба, с которым в дебютном сезоне Второй лиги финишировал на десятом месте.

«У меня было предложение возглавить команду 4-й по рангу лиги Венгрии. Я захотел попробовать свои силы там.

В «Ужгороде» с пониманием отнеслись к моему решению. У нас строилась хорошая команда, но пандемия внесла свои коррективы», – сказал Иваница.

Напомним, всю свою карьеру Иваница работал в основном с закарпатскими клубами: “Ужгородом”, “Закарпатьем”, “Говерлой” и “Минаем”.