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Футбол

Тренер Ужгорода возглавит клуб чемпионата Венгрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Иваница

Известный закарпатский специалист Михаил Иваница променял Вторую лигу чемпионата Украины по футболу на третью лигу чемпионата Венгрии.

Как сообщает официальный сайт “Ужгорода”, Михаил Иваница уже покинул расположение клуба, с которым в дебютном сезоне Второй лиги финишировал на десятом месте.

«У меня было предложение возглавить команду 4-й по рангу лиги Венгрии. Я захотел попробовать свои силы там.

В «Ужгороде» с пониманием отнеслись к моему решению. У нас строилась хорошая команда, но пандемия внесла свои коррективы», – сказал Иваница.

Напомним, всю свою карьеру Иваница работал в основном с закарпатскими клубами: “Ужгородом”, “Закарпатьем”, “Говерлой” и “Минаем”.

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Тэги: МинайМихаил ИваницаУжгород
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