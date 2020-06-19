Валерий Бондаренко станет игроком Насьоналя?

Украинский защитник донецкого “Шахтера” Валерий Бондаренко, который прошлым летом на правах аренды перешел в “Виторию Гимараэш”, в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации авторитетного португальского издания A Bola, большой интерес к игроку проявляет “Насьональ”, который по итогам сезона повысился в классе. Пока неизвестно, речь будет идти об полноценной сделке, или о ещё одной аренде.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Валерия Бондаренко девять матчей в чемпионате Португалии и один забитый гол. В Украине игрок помимо “Шахтера” играл за “Александрию” и “Скалу”.