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Футбол

Валерий Бондаренко станет игроком Насьоналя?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Валерий Бондаренко

Украинский защитник донецкого “Шахтера” Валерий Бондаренко, который прошлым летом на правах аренды перешел в “Виторию Гимараэш”, в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации авторитетного португальского издания A Bola, большой интерес к игроку проявляет “Насьональ”, который по итогам сезона повысился в классе. Пока неизвестно, речь будет идти об полноценной сделке, или о ещё одной аренде.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Валерия Бондаренко девять матчей в чемпионате Португалии и один забитый гол. В Украине игрок помимо “Шахтера” играл за “Александрию” и “Скалу”.

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Тэги: Валерий БондаренкоглавноеНасьональШахтер
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