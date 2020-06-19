“Ворскла” – “Днепр-1”. ОНЛАЙН

ГлавнаяФутбол“Ворскла” – “Днепр-1”. ОНЛАЙНФутбол“Ворскла” – “Днепр-1”. ОНЛАЙНЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Июн. 19, 2020 в 10:530Share3 Приглашаем всех болельщиков на игру 27-го тура УПЛ между “Ворсклой” и “Днепром-1”. Сообщает сайт EURO.com.ua Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:четыре × 1 = Вам может понравиться Футбол Суркис: Я перехватил Леднєва в “Валенсии”19.06.20205Читать большеФутбол Официально. Лучший бомбардир Первой лиги стал безработным19.06.20205Читать большеФутбол ТОП-игрок “Шахтера”: Не думал, что стану жертвой расизма19.06.20205Читать большеФутбол Суркис: Репутация Родригеса стала сюрпризом19.06.20207Читать большеФутбол Ребров прокомментировал информацию о возвращении в Динамо18.06.202018.06.20203Читать большеФутбол Экс-игрок Динамо сбежал их Хетафе18.06.202018.06.20202Читать большеФутбол Игрока Динамо зазывают во Францию18.06.202018.06.20205Читать большеФутбол Владелец “Динамо”: На трансфере Соля настоял Хацкевич18.06.20202Читать большеФутбол Суркис: Возвращение Реброва? Все возможно18.06.20207Читать большеФутбол Кобин: С “Динамо” нам не хватило агрессивности18.06.20204Читать большеРекомендуем посмотретьТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020ФутболСМИ сказали, исчезнет “Заря” с футбольной карты Украины16.06.2020ФутболСаленко: Надо завершать конфликт и возвращать Донбасс Украине15.06.2020ФутболЗаваров: Каждая игра для “Динамо” является определяющей13.06.2020ТеннисЭрик Ваншельбойм: “Две недели на турнирах в Сербии подарили мне бесценный опыт!”14.06.2020ФутболТаТоТаке опровергло возможное прекращение существования Зари15.06.202015.06.2020ФутболКубок Украины. Стало известно, кто покажет матч “Проходи” – “Динамо”16.06.2020ФутболСербия – Украина: Превью, мнение букмекеров, трансляция17.11.201917.11.2019ТеннисФинал Кубка Дэвиса. Испания – Аргентина 1:1. Четвертьфинал (обновляется)22.11.2019ФутболЛегионер “Динамо” “навострил лыжи” в бывший клуб30.11.2019