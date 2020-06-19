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Футбол

Заря интересуется форвардом сборной Армении

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур Миранян

Нападающий сборной Армении Артур Миранян, который в свое время считался едва ли не главным талантом донецкого “Шахтера”, в скором времени может вернуться в чемпионат Украины.

По информации сайта болельщиков луганской “Зари”, клуб проявляет большой интерес к 24-летнему нападающему. Сейчас Миранян является свободным агентом, что позволяет подписать его бесплатно. Увеличивает вероятность сделки тот факт, что агентом футболиста является Вадим Шаблий, который имеет связи с “Зарей”.

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Отметим, в нынешнем сезоне на счету Артура Мираняна 19 матчей в чемпионате Армении, девять голов и одна результативная передача. В свое время игрок регулярно вызывался в юношескую сборную Украины, но свой выбор в итоге сделал в пользу Армении.

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Тэги: Артур МиранянглавноеЗаря
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