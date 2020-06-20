АПЛ. 30 тур. “Тоттенхэм” и МЮ поделили очки, поражение “Арсенала”

Начался первый полноценный тур английской Премьер-лиги после карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Норвич” без шансов проиграл “святым”, приблизившись к вылету. В центральной игре “Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед” сильнейшего не определили. “Лестер” не удержал победу над “Вотфордом”, который сначала пропустил в компенсированное ко второму тайму время, а затем успел отыграться.
“Брайтон” на последних секундах таки вырвал победу у лондонского “Арсенала”. Выход Андрея Ярмоленко спас “Вест Хэм” от поражения “Вулверхэмптону”.
Чемпионат Англии
30 тур
“Норвич” – “Саутгемптон” – 0:3
Голы: Інгз, 49, Армстронг, 54, Редмонд, 79
“Тоттенхэм” – “Манчестер Юнайтед” – 0:3
Голы: Бергвейн, 27 – Бруно Фернандеш, 81 (пен)
“Уотфорд” – “Лестер” – 1:1
Голы: Доусон, 90+3 – Чілвелл, 90
“Брайтон” – “Арсенал” – 2:1
Голы: Данк, 75, Мопе, 90+5 – Пепе, 68
“Вест Хэм” – “Вулверхэмптон” – 0:2
Голы: Хименес, 73, Нето, 84
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