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Футбол

Боруссия Д приготовила щедрое предложение по вундеркинду Бирмингема

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джуд Беллингем

Дортмундская “Боруссия”, которая славится своим умением находить и работать с молодыми талантами, в скором времени может заполучить в свои ряды одного из самых перспективных талантов Англии Джуда Беллингема.

Как сообщает авторитетный немецкий таблоид BILD, руководство дортмундского гранда готово вступить в переговорный процесс по трансферу 16-летнего полузащитника “Бирмингема”. Чтобы убедить клуб отпустить своего таланта “желто-черные” приготовили компенсацию в размере 20 миллионов евро. Примечательно, что клаусула футболиста составляет 35 миллионов.

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Отметим, несмотря на юный возраст Джуд Биллингем имеет в нынешнем сезоне на своем счету 32 матча, четыре забитых гола и три результативных передачи.

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Тэги: БирмингемБоруссия ДортмундДжуд Беллингем
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