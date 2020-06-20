Боруссия Д приготовила щедрое предложение по вундеркинду Бирмингема

Дортмундская “Боруссия”, которая славится своим умением находить и работать с молодыми талантами, в скором времени может заполучить в свои ряды одного из самых перспективных талантов Англии Джуда Беллингема.

Как сообщает авторитетный немецкий таблоид BILD, руководство дортмундского гранда готово вступить в переговорный процесс по трансферу 16-летнего полузащитника “Бирмингема”. Чтобы убедить клуб отпустить своего таланта “желто-черные” приготовили компенсацию в размере 20 миллионов евро. Примечательно, что клаусула футболиста составляет 35 миллионов.

Отметим, несмотря на юный возраст Джуд Биллингем имеет в нынешнем сезоне на своем счету 32 матча, четыре забитых гола и три результативных передачи.