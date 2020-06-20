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Челси начало переговоры по переходу Чилвелла

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бен Чилвелл

Лондонский “Челси” в последние дни является одним из самых активных клубов мира на трансферном рынке.

Завершив на днях переход Тимо Вернера из “Лейпцига”, “аристократы” активно занялись переговорами по переходу лидера обороны “Лестера” Бена Чилвелла, о чем сообщает известный журналист Фабрицио Романо. Переговоры по трансферу защитника находятся в активной стадии.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Чилвелла 23 матча в чемпионате Англии, два гола и три результативных передачи. Игрок оценивается в 40 миллионов евро.

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Тэги: Бен ЧилвеллЛестерЧелси
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