Фенербахче предлагает Шахтеру миллион за аренду Зубкова

Полузащитник донецкого “Шахтера” Александр Зубков ещё на шаг приблизился к переходу в “Фенербахче”, если верить турецким СМИ.

Как сообщает Sabah, “Фенербахче” готовит официальное предложение по аренде игрока. Чтобы убедить “Шахтер” отпустить Зубкова, стамбульский гранд приготовил один миллион евро за аренду. Также турецкий гранд рассчитывает включить в соглашение опцию обязательно выкупа игрока после арендного срока.

Напомним, что нынешний сезон Зубков проводит в чемпионате Венгрии, являясь одним из лучших игроков лиги. Ранее сообщалось, что “Сампдория” готова выкупить трансфер игрока за 4,5 миллиона евро.