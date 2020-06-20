Матч Кремень-Минай покажет телеканал Спорт 1

Невероятная плотность в турнирной таблице Первой лиги делает второй по статусу дивизион страны лакомым кусочком для спортивных телеканалов.

Если ранее матчи Первой лиги, как правило транслировались на телеканале Xsport и клубных Ютуб каналах, то невероятная интрига за повышение в классе существенно расширила сетку трансляций.

Ближайший матч между “Кремнем” и “Минаем” будет транслироваться на телеканале Спорт 1. Также о готовности транслировать поединки Первой лиги заявили телеканалы Футбол.