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Футбол

Матч Кремень-Минай покажет телеканал Спорт 1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Невероятная плотность в турнирной таблице Первой лиги делает второй по статусу дивизион страны лакомым кусочком для спортивных телеканалов.

Если ранее матчи Первой лиги, как правило транслировались на телеканале Xsport и клубных Ютуб каналах, то невероятная интрига за повышение в классе существенно расширила сетку трансляций.

Ближайший матч между “Кремнем” и “Минаем” будет транслироваться на телеканале Спорт 1. Также о готовности транслировать поединки Первой лиги заявили телеканалы Футбол.

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Тэги: МинайПервая лигаСпорт 1
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