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Футбол

Официально. Бывший защитник “Зари” будет играть в Киеве

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник Олег Бородай стал игроком “Оболони-Бровар”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Пока контракт между сторонами подписан до конца сезона Первой лиги.

Последним клубом 27-летнего новичка был краматорский “Авангард”. Также он выступал за “Олком”, “Зарю”, “Суммы”, “Полтаву”, ФК “Карпаты” и “Гурник” Ленчна.

Кроме Бородая, “ОболоньБровар” усилилась Василием Белым. Ранее в его карьере были “Алтай”, ФК “Львов”, “Скала”, “Единство”, ФК “Нива” Тернополь, “Сталь” Каменское, “Нефтяник-Укрнафта”, “Верес” и “Движение”.

Источник: sportanalytic.com
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