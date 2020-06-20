Официально. Бывший защитник “Зари” будет играть в Киеве

Защитник Олег Бородай стал игроком “Оболони-Бровар”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Пока контракт между сторонами подписан до конца сезона Первой лиги.

Последним клубом 27-летнего новичка был краматорский “Авангард”. Также он выступал за “Олком”, “Зарю”, “Суммы”, “Полтаву”, ФК “Карпаты” и “Гурник” Ленчна.

Кроме Бородая, “ОболоньБровар” усилилась Василием Белым. Ранее в его карьере были “Алтай”, ФК “Львов”, “Скала”, “Единство”, ФК “Нива” Тернополь, “Сталь” Каменское, “Нефтяник-Укрнафта”, “Верес” и “Движение”.