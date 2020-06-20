“Шахтер” – “Александрия”. Анонс, судья, трансляция

Сегодня в рамках 27 тура УПЛ донецкий “Шахтер” сыграет с “Александрией”. Сообщает сайт EURO.com.ua

20 июня 2020 года. УПЛ. 27 тур. 19:30

Стадион: НСК “Олимпийский”

Судья: Игорь Пасхал (Херсон)

ТВ: “Футбол 2”

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“Шахтер”

Эта игра может стать знаковым для донецкого клуба. Дело в том, что если “горняки” победят сегодня, то досрочно оформят чемпионский титул в УПЛ. Конечно, ни у кого не возникает сомнения, что рано или поздно этот трофей упадет в карман “Шахтера”, но все “оранжево-черные” футболисты настроены как можно скорее решить все вопросы, ведь потом можно будет спокойно наигрывать молодежь и больше не думать о набранные очки и победы. Луиш Каштру уже говорил, что для него важно взять чемпионство так быстро, как только можно будет, так что вопросов с мотивацией у фаворита сегодня не должно быть.

Пожалуй, самой плохой новостью для “Шахтера” на протяжении последней недели стала тяжелая травма Исмаили. Бразилец “порвал кресты” и теперь пропустит все матчи “горняков” до конца этого календарного года. Конечно, “горняки” должны кем его заменить, но пока ни Сіпріано, ни Болбат не имеют такого класса, как Исма. Кстати, теперь согласно решению УЕФА “Шахтер” точно знает, что матч 1/8 Лиги Европы против “Вольфсбурга” точно состоится в Украине, а вот дальше, если “оранжево-черные” пройдут дальше, все матчи будут сыграны в Германии. Так или иначе, сегодня донецкая команда настроена решить все турнирные вопросы и начать подготовку исключительно до рестарта еврокубков.

“Александрия”

Команда Владимира Шарана сейчас в крутом пике. Два последних матча они проиграли с суммарным счетом 2:10, что стало серьезным ударом по амбициям коллектива. Начали “алексы” просто отлично, когда победили дома “Зарю”, а вот дальше были разгромлены “Динамо” и “Десной” и теперь рассчитывать на медали будет очень тяжело. Так выглядит, что сейчас Шаран уже будет постепенно готовить свою команду к плей-офф за Лигу Европы, где практически точно сыграют “Колос” и “Днепр-1”, а также еще одна команда из второй шестерки. Наставник “Александрии” периодически тасует состав, но пока не может найти оптимального сочетания футболистов.

Интересно, впрочем, что “Александрия” не выглядела ужасно в течение двух матчей против “Динамо” и “Десны”. В игре в столице Украины подопечные Шарана выдали очень хороший отрезок в конце первого тайма, когда отыграли один мяч и могли забивать еще. В первом же тайме против клуба из Чернигова также не было все плохо, но вот вторые таймы пока “алексам” не очень удаются. Конечно, трудно будет команде рассчитывать на успех сегодня, тем более если учесть высокую мотивацию “Шахтера” на этот поединок. Впрочем, говорят, что порядок иногда бьет класс, поэтому Владимиру Шарану осталось доказать это на практике.

Дисквалифицированные: Владислав Бабогло и Глеб Бухал (“Александрия”)

Коэффициенты от букмекеров

Победа “Шахтера”: 1,21

Ничья: 6,8

Победа “Александрии”: 12,5

Прогноз Sportanalytic.com: 3:1