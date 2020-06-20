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Футбол

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины

Сергей СумскойНет комментариев
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Донецкий «Шахтер» в матче 27-го тура УПЛ сумел переиграть «Александрию» (3:2) и досрочно завоевал золото чемпионата Украины.

«Горняки» опережают ближайшего преследователя в таблице – киевское «Динамо» – на 19 пунктов, однако столичный клуб потерял математические шансы догнать донецкую команды, так как в оставшихся шести играх смогут набрать максимум 18 очков.

Также «Шахтер» опередил «Динамо» по количеству титулов, которые были выиграны в независимой Украине. Теперь у «Горняков» 35 титулов, а у динамовцев – 34.

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Для «Шахтера» это 13-й выигранный титул УПЛ, на счету «Динамо» – 15.

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Тэги: главноеШахтер
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