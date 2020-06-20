Суркис расхвалил иностранного новичка “Динамо”

Президент “Динамо” Игорь Суркис – о нападающем клуба Ибрагима Каргбо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда к нам перешел Каргбо, я знал, что он не сможет играть до конца сезона. Когда я платил отступные клубу, в котором он был, нам прислали письмо. Но я не должен был выходить на футбольную общественность и говорить об этом.

Михайличенко, посмотрев его в деле на собрании, страшно расстроился, что Каргбо не сможет играть. Он считает, что это усиление. Конечно, Михайличенко знал, что футболист не сможет играть, но не думал, что Ибрагим такой хороший. Хотел даже писать какие-то письма. Каргбо – чистый нападающий. Так, он играл правого вингера, но и Ярмоленко при Газзаеве начинал левым защитником”, – сказал Суркис в интервью ТаТоТаке.

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