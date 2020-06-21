“Десна” – “Заря”. ОНЛАЙН

ГлавнаяФутбол“Десна” – “Заря”. ОНЛАЙНФутбол“Десна” – “Заря”. ОНЛАЙНЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Июн. 21, 2020 в 18:590Share6 Вниманию всех болельщиков матч 27-го тура чемпионата Украины между черниговской “Десной” и луганской “Зарей”. Сообщает сайт EURO.com.ua Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:пять × четыре = Вам может понравиться Футбол Морозюк: “Динамо” – народная команда, но “Шахтер” не отстает21.06.20203Читать большеФутбол Миколенко очень нужен “Наполи”21.06.202012Читать большеФутбол Гармаш и Борячук больше не хотят играть в Украине21.06.202015Читать большеФутбол “Шахтер” досрочно стал чемпионом Украины21.06.202011Читать большеФутбол Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев21.06.202011Читать большеФутбол Сабо: В “Динамо” Види нет места21.06.20208Читать большеФутбол Шевченко заявил, что многому научился у Моуринью21.06.202021.06.20205Читать большеФутбол Защитник Зари переедет в Бельгию21.06.202021.06.202018Читать большеФутбол Ярмоленко впервые сыграл в официальном матче в 2020 году20.06.202020.06.202020Читать большеФутбол Шахтер досрочно стал чемпионом Украины20.06.202020.06.20208Читать большеРекомендуем посмотретьТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020ФутболСМИ сказали, исчезнет “Заря” с футбольной карты Украины16.06.2020ФутболСаленко: Надо завершать конфликт и возвращать Донбасс Украине15.06.2020“Шахтер” – “Александрия”. ОНЛАЙН20.06.2020ФутболЗаваров: Каждая игра для “Динамо” является определяющей13.06.2020ТеннисЭрик Ваншельбойм: “Две недели на турнирах в Сербии подарили мне бесценный опыт!”14.06.2020ФутболТаТоТаке опровергло возможное прекращение существования Зари15.06.202015.06.2020ФутболКубок Украины. Стало известно, кто покажет матч “Проходи” – “Динамо”16.06.2020ФутболМаркевич может возглавить Мариуполь18.06.202018.06.2020ТеннисФинал Кубка Дэвиса. Испания – Аргентина 1:1. Четвертьфинал (обновляется)22.11.2019