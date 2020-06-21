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Футбол

“Десна” – “Заря”. ОНЛАЙН

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вниманию всех болельщиков матч 27-го тура чемпионата Украины между черниговской “Десной” и луганской “Зарей”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Источник: sportanalytic.com
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