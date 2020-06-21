Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев

Украинский защитник “Краковии” Алексей Дитятьев рассказал об отношении к себе в чужой стране. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Часто можно встретить людей, которые в Украине не очень уважительно отзываются о Польше и наоборот. С этим вы встречались в Польше? Не было проблем с этим?

– Знаете, с этим я здесь сталкивался не чаще, чем в Украине сталкивался с людьми, которым не нравилось то, что разговаривают на русском или украинском. За три года – это единичные случаи, что была какая-то неприязнь к украинцам в Польше.

Больше здесь я сталкивался, что поляки больше не любят русских. Если они слышат русский язык, они больше напрягаются, чем когда слышат что кто-то разговаривает на украинском. Это я заметил, – говорит Дитятьев.