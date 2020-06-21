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Футбол

Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник “Краковии” Алексей Дитятьев рассказал об отношении к себе в чужой стране. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Часто можно встретить людей, которые в Украине не очень уважительно отзываются о Польше и наоборот. С этим вы встречались в Польше? Не было проблем с этим?
– Знаете, с этим я здесь сталкивался не чаще, чем в Украине сталкивался с людьми, которым не нравилось то, что разговаривают на русском или украинском. За три года – это единичные случаи, что была какая-то неприязнь к украинцам в Польше.

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Больше здесь я сталкивался, что поляки больше не любят русских. Если они слышат русский язык, они больше напрягаются, чем когда слышат что кто-то разговаривает на украинском. Это я заметил, – говорит Дитятьев.

Источник: sportanalytic.com
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