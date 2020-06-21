Гармаш и Борячук больше не хотят играть в Украине

Хавбек “Динамо” Денис Гармаш и нападающий “Шахтера” Андрей Борячук планируют продолжать выступления в “Різеспорі”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил его одноклубник Николай Морозюк.

“Они довольны. Им нравится в этой команде, хотят остаться. Андрей мало играет, Денис – больше, он у нас топ-игрок.

Когда Гармаш дебютировал за “Різеспор” в матче против “Галатасарая”, после игры сказал, что не мог перестроиться: так быстро здесь играют. С одной стороны, здесь проще, потому что не так сильно опекают. Но в то же время играют нестандартно. Гармаш сказал, что пока принимал решение, мяч отбирали. Он не мог еще перестроиться, думал, что еще в Украине. А тут раз и забрали мяч, надо что-то менять, принимать быстрое решение. А я ему говорю “ты быстрее думай”, – говорит экс-“динамовец”.

Напомним, аренда Борячука и Гармаша рассчитана до конца сезона 2019/20.