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Футбол

Гармаш и Борячук больше не хотят играть в Украине

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Динамо” Денис Гармаш и нападающий “Шахтера” Андрей Борячук планируют продолжать выступления в “Різеспорі”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил его одноклубник Николай Морозюк.

“Они довольны. Им нравится в этой команде, хотят остаться. Андрей мало играет, Денис – больше, он у нас топ-игрок.

Когда Гармаш дебютировал за “Різеспор” в матче против “Галатасарая”, после игры сказал, что не мог перестроиться: так быстро здесь играют. С одной стороны, здесь проще, потому что не так сильно опекают. Но в то же время играют нестандартно. Гармаш сказал, что пока принимал решение, мяч отбирали. Он не мог еще перестроиться, думал, что еще в Украине. А тут раз и забрали мяч, надо что-то менять, принимать быстрое решение. А я ему говорю “ты быстрее думай”, – говорит экс-“динамовец”.

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Напомним, аренда Борячука и Гармаша рассчитана до конца сезона 2019/20.

Источник: sportanalytic.com
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