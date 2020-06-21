Морозюк: “Динамо” – народная команда, но “Шахтер” не отстает

Защитник “Різеспор” Николай Морозюк рассказал о “Классическое дерби” УПЛ и противостояния в Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Динамо” Киев – это народная команда. Годами люди болеют за одно название “Динамо”. Но сейчас у “Шахтера”, благодаря его результатам, тоже есть немаленькая аудитория. Наши клубы завоевывают зрителей со временем. А здесь, конечно, есть ТОП-5 команд, за которые люди болеют с рождения. Это у них передается из поколения в поколение. Если дед болел за эту команду, его сын, его дети не имеют права болеть за другую команду.

Слышал такую историю. Отец болел за одну команду, допустим, “Галатасарай”. У него было два сына: один также болел за “Галатсарай”, а другой куда-то уехал учиться и ему понравился “Бешикташ”. И он начал болеть за “Бешикташ”. Отец об этом узнал и отказался от сына, не разговаривал с ним. Отец не признавал, что он его сын. Не знаю, правда ли это. Мне так рассказывали. Если ты родом из Ризе, ты обязательно должен болеть за “Різеспор”. Каждый болельщик маленькой команды отдает предпочтение кому-то из крупных команд.

У турков всегда есть две любимые команды. Они болеют за свою родную, но, когда Лига чемпионов или стамбульское дерби, выбирают себе “Бешикташ”, “Фенербахче” или “Галатасарай”. Но если будут играть “Різеспор” – “Галатасарай”, то здесь нет других вариантов – только “Різеспор”, – говорит Морозюк.

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