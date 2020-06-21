Сабо: В “Динамо” Види нет места

Бывший тренер “Динамо” Йожеф Сабо прокомментировал возможный переезд Домагоя Виды из “Бешикташа” в России. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Помню историю, Домагой кричал “Слава Украине!” после прохода россиян на ЧМ-2018. Он потом, кажется, еще оправдывался за этот лозунг. Не будем лезть в политику, но это его выбор. Если бы он переезжал в Россию из украинского клуба, его можно было обсудить, а так… Удивлен, что он уже не нужен “Бешикташу”. Если это так, то в Россию хорват тогда приедет доигрывать перед пенсией заработать. Хорваты они такие. Ищут там, где глубже. Может, у него нет других предложений, кроме как из России. Где платят, туда и поедет.

Не думаю также, что Види стоит возвращаться в киевское Динамо”. Здесь растут молодые футболисты, есть Попов, Шабанов. В “Динамо” ставка на молодежь, а возрастные легионеры уже не нужны. Хватает уже тех, кто сидит на скамейке запасных”, – говорит Сабо.